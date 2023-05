Ook bij WK vrouwen is OneLove-band een issue: KNVB in gesprek met FIFA

Columns Vivianne Miedema

De 60-jarige Senegalese bezoekt donderdag onder meer de Brabantse amateurvereniging VV Nijnsel, waar de beker van het WK voor vrouwen van komende zomer een dag te zien is voor het publiek. Samoura zit in Den Haag op de tribune bij de bekerfinale tussen de vrouwenteams van PSV en FC Twente. Ze gaat ook met de KNVB-leiding in gesprek over het ‘bid’ van Nederland, België en Duitsland voor de organisatie van het WK 2027 én ze praat over de OneLove-actie.

De KNVB en enkele andere Europese bonden hopen dat hun nationale teams komende zomer op het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland wél met de OneLove-band kunnen spelen, die staat voor inclusiviteit en verbinding en tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Het was de bedoeling dat enkele Europese teams - waaronder het Nederlands elftal - eind vorig jaar op het WK voor mannen in Qatar ook die band zouden dragen. De FIFA dreigde vlak voor de eerste wedstrijd echter dat aanvoerders in dat geval een gele kaart zouden krijgen. De actie werd daarom onder luid protest afgeblazen.

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

,,We voeren hier nu een heel constructieve dialoog over met de FIFA”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. ,,We hebben eerder in Parijs een stevig gesprek gehad met voorzitter Gianni Infantino en hier tijdens het congres in Rwanda weer over gepraat. We gaan dat de komende dagen met Fatma Samoura weer doen. We hopen op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven.”

De Jong ziet het als “een positief signaal” dat Samoura naar Nederland komt om te praten. ,,Ze zoeken ons op over dit onderwerp. Na Qatar hebben we gezegd: dit nooit weer, we kunnen allemaal beter dan dit. Wij hebben dingen geleerd, maar de FIFA ook, zo blijkt uit de signalen die ze geven. We hebben allemaal hetzelfde doel: inclusiviteit en het voetbal ‘open’ maken voor iedereen.”

Nederland gaat vijf stadions voordragen voor WK vrouwen 2027 Nederland gaat bij de wereldvoetbalbond FIFA vijf stadions voordragen voor de wedstrijden van het WK voor vrouwen in 2027. Daarvan worden er vier gebruikt als Nederland samen met Duitsland en België daadwerkelijk de organisatie van het toernooi krijgt toegewezen. Duitsland en België krijgen in dat geval beide drie speelsteden, vertelde secretaris-generaal Gijs de Jong van voetbalbond KNVB tijdens een bijeenkomst in Zeist. De FIFA eist dat de WK-wedstrijden worden gespeeld in stadions waarin minimaal 20.000 toeschouwers passen. ,,We hebben dus alle stadions in Nederland aangeschreven die hieraan voldoen”, aldus De Jong. ,,Alleen Utrecht heeft publiekelijk aangegeven niet mee te doen.” De Jong hoopt dat ook stadions als de Johan Cruijff ArenA, De Kuip en het Philips-stadion gebruikt kunnen worden tijdens het WK. Voor de finale eist de FIFA een minimale capaciteit van 65.000 bezoekers. ,,Dat betekent eigenlijk automatisch dat die naar Duitsland gaat, omdat alleen daar stadions zijn met een dergelijke capaciteit”, aldus De Jong, die hoopt dat voor de openingswedstrijd de eisen wat minder streng zijn. ,,Het wordt een aardige puzzel. We willen natuurlijk sowieso dat de teams van Nederland, België en Duitsland al hun groepswedstrijden in eigen land spelen.” Nederland, België en Duitsland stuurden woensdag een ondertekend contract naar de FIFA, waarin ze officieel hun kandidatuur bevestigen. Ze hebben tot 8 december de tijd om een uitgebreid ‘bidbook’ in te leveren met alle plannen, de beoogde speelsteden en een financiële onderbouwing. De 211 landen die zijn aangesloten bij de FIFA, beslissen op 17 mei 2024 waar het WK van 2027 wordt gehouden. De concurrentie komt van Brazilië, Zuid-Afrika en een gecombineerd ‘bid’ van de Verenigde Staten en Mexico.

