Oranje bij winst op Kameroen al zeker van laatste 16

In theorie kan Nederland zelfs bij een overwinning vandaag nog als derde in de groep eindigen (als Nieuw-Zeeland van Canada en Kameroen wint en Canada met flinke cijfers van Oranje), maar dan schaart het zich alsnog als een van de beste nummers 3 bij de laatste zestien. In poule B en D kan de nummer 3 niet meer op zes punten komen.

De winnaar van groep E, waar Nederland deel van uitmaakt, speelt in de volgende ronde tegen de runner-up uit groep D (Engeland, Japan of Argentinië). Indien Oranje als tweede eindigt, wacht een ontmoeting met de runner-up uit groep F (VS, Zweden, Chili of Thailand). De nummer 3 speelt tegen de winnaar van groep D of A (Frankrijk, Noorwegen of Nigeria).



Nederland-Kameroen begint om 15.00 uur en is via ons liveblog te volgen.