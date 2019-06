Oranje in Rennes gesteund door 2000 fans

Dat zijn er aanzienlijk minder dan tijdens de drie groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (in Le Havre), Kameroen (Valenciennes) en Canada (Reims). De KNVB verkocht voor die duels bij elkaar ruim 25.000 kaarten.



Het Roazhon Park in Rennes, op zo'n 8 uur rijden vanuit Utrecht, biedt plaats aan bijna 30.000 toeschouwers. De FIFA rekent op ongeveer 25.000 toeschouwers. De Nederlandse fans verzamelen in de fanzone aan de Mail François Mitterrand in de stad. Kort na 18.00 uur begint de Oranjeparade richting het stadion, een wandeling van bijna 2 kilometer. De aftrap van de wedstrijd is om 21.00 uur.



Als Oranje de wereldkampioen van 2011 verslaat, speelt het zaterdag in de kwartfinales in Valenciennes. Ruim een week geleden trokken zo'n 15.000 Nederlanders naar die stad in het noorden van Frankrijk voor de groepswedstrijd tegen Kameroen, die ook op een zaterdag werd gespeeld.