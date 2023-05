Oranje Leeuwinnen loten zwaar en treffen Engeland: ‘Bijzonder om tegen Sarina Wiegman te spelen’

Van Dongen: In de groep leeft het gevoel dat het kan

Het Nederlands elftal leeft uiterst relaxt toe naar de finale van het WK van zondag. Van spanning of druk is niets te merken op het terras van het spelershotel in Lyon, waar Dominique Bloodworth, Merel van Dongen en Daniëlle van de Donk vooruitblikken op de grootste wedstrijd uit hun carrière. Ontspannen, zelfbewust en met af en toe een kwinkslag praten ze over het komende duel met de Verenigde Staten, de toonaangevende natie in het vrouwenvoetbal. Van Dongen beseft nog niet helemaal hoe groot de wedstrijd is. ,,Dat is misschien maar beter ook", zegt ze. ,,Hoe moeilijk ook, het is 'gewoon' een wedstrijd. Niet meer dan dat. Hoe meer je gaat nadenken over de impact daarvan, hoe verder weg je gaat van waar het om draait: de bal naar de goede kleur spelen en zorgen dat je wint.” Oranje weet dat het niet de favoriet is tegen Amerika. ,,Maar in de groep leeft wel het gevoel dat het kan. Waarop dat gebaseerd is? Op het feit dat we tot nu toe alle wedstrijden hebben gewonnen en dat we niet veel doelpunten tegen krijgen", stelt Van Dongen.