Oranje Leeuwinnen nemen het op tegen Polen in extra oefenwedstrijd in aanloop naar WK

Ooit Wiegmans voetbalpa­ra­dijs, nu haar WK-rivaal

Een finale tegen de Verenigde Staten is voor bondscoach Sarina Wiegman extra speciaal. Dertig jaar geleden (als 19-jarige) voetbalde ze een jaar bij North Carolina Tar Heels. In Nederland snapte toen niemand haar ongekende passie voor voetbal. ,,Maar daar kwam ik in het voetbalparadijs terecht.’’