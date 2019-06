Oranje lijkt akelig veel op een toernooiploeg

Door Tim Reedijk



Tien op een rij. De overwinning op Japan (2-1) was de tiende in de lopende serie overwinningen die Oranje heeft staan op eindtoernooien, te beginnen in de groepsfase van het gewonnen EK van 2017.



De Leeuwinnen lijken sinds de 1-0 winst op Noorwegen op 16 juli 2017, de eerste wedstrijd van de groepsfase van het EK, een doorgewinterde toernooiploeg. Want vergeet niet, ook op het EK werd alles gewonnen maar was het vóór de kwartfinale voetballend allemaal niet bijzonder. Het grote verschil met nu is dat toen de verwachtingen veel minder hooggespannen waren. Oranje groeide in het toernooi, zoals dat zo mooi heet, en werd Europees kampioen.