Oranje opent WK tegen Nieuw-Zeeland

Als regerend kampioen van Europa zijn de verwachtingen rond de ploeg aanzienlijk hoger dan in 2015. Toen bleven de voetbalsters steken in de achtste finales. Nu wordt de ploeg van Wiegman tot de outsiders voor de wereldtitel gerekend. Winst op Nieuw-Zeeland, de nummer 19 van de wereldranglijst, is een vereiste. Nederland speelt zaterdag in Valenciennes tegen Kameroen en sluit de groepsfase op 20 juni in Reims af tegen Canada.



Zeker 5000 fans uit Nederland zitten op de tribunes in het Stade Océane, waarop ook de geschorste Anouk Dekker moet plaatsnemen. De Nederlandse fans verzamelen in de fanzone op het strand van Le Havre en gaan daarna met bussen naar het stadion.



