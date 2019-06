Oranje start WK tegen oude bekende

De Nederlandse voetbalsters beginnen het WK in Frankrijk dinsdag tegen dezelfde tegenstander als vier jaar geleden in Canada.

Opnieuw is Nieuw-Zeeland de eerste opponent. De 'Ferns' (varens) verrasten in de aanloop naar het WK met zeges op Noorwegen en Engeland, twee toplanden bij de vrouwen. Ze moesten echter ook diep buigen voor de Verenigde Staten (0-5) en sloten de voorbereiding af met een nederlaag tegen Wales (0-1).

Volledig scherm Bondscoach Tom Sermanni. © BSR Agency Nieuw-Zeeland doet voor de vijfde keer mee aan de mondiale eindronde. Sinds het WK van 2007 zijn de voetbalsters van de eilandengroep in de Grote Oceaan er altijd bij. Winnen deden ze nog nooit. Twaalf WK-wedstrijden leverden negen nederlagen en drie remises op. Vier jaar geleden, in de Canadese stad Edmonton, was Oranje met 1-0 te sterk dankzij een fraai doelpunt van Lieke Martens. De linksbuiten knalde de bal langs keepster Erin Nayler, nu nog steeds de nummer 1 onder de lat bij Nieuw-Zeeland.

De selectie van de Schotse bondscoach Tom Sermanni, die eerder Australië en de Verenigde Staten onder zijn hoede had, herbergt weinig sterren. Amber Hearn, met 54 doelpunten de topscorer aller tijden van haar land, ontbreekt vanwege een knieblessure. Spits Hannah Wilkinson is net op tijd hersteld van een gescheurde kruisband om wel mee te gaan. Veel ogen zullen gericht zijn op Sarah Gregorius, de topschutter in de kwalificatie die onlangs ook de winnende treffer maakte in het oefenduel met Engeland.

Volledig scherm Ria Percival (rechts). © Action Images via Reuters

Nieuw-Zeeland hoefde niet veel moeite te doen om het WK te halen. Met Tonga, Fiji, de Cookeilanden en Nieuw-Caledonië was de tegenstand zeer beperkt op het kampioenschap van Oceanië. In vijf wedstrijden maakte de ploeg van Sermanni maar liefst 43 doelpunten en het kreeg er niet één tegen. Nieuw-Zeeland plaatste zich zo zonder problemen voor het WK én de Olympische Spelen van Tokio 2020.



Slechts een paar speelsters, onder wie aanvoerster Ali Riley en recordinternational Ria Percival, voetballen in Europa. Vijf WK-gangers van de nummer 19 van de wereldranglijst zitten momenteel zonder club. De Nederlandse voetbalsters weten dat ze het als kampioen van Europa aan hun stand verplicht zijn om het WK, net als vier jaar geleden, te beginnen met een zege.

Eerste zege op vijfde WK?

Met een nieuwe bondscoach en een nieuwe dynamiek binnen de selectie hopen de Nieuw-Zeelandse voetballers eindelijk hun eerste overwinning op een WK te gaan behalen. Na vier WK’s zonder zege (negen nederlagen, drie remises) willen ze in Frankrijk scoren. ,,Om eindelijk een wedstrijd te winnen en de groep door te komen, zou de slagroom op de taart zijn na dit jaar’', zei aanvoerster Ali Riley in Le Havre.

Volgens de verdedigster van Chelsea heeft de Schotse bondscoach Tom Sermanni ervoor gezorgd dat de speelsters van Nieuw-Zeeland weer lachen. Onder de vorige bondscoach Andreas Heraf was de sfeer volledig verziekt geraakt. De Oostenrijker moest vorig jaar vertrekken nadat een grote groep speelsters had gedreigd te stoppen als international. Ze waren het zat te worden afgeblaft door Heraf.