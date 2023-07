Primeur: Marokkaanse verdediger eerste ooit met hoofddoek op WK

Met video Voorspelt FIFA met speelsche­ma een zege van VS op Oranje? ‘Dit is geen actie tegen Nederland’

Verenigde Staten - Nederland, herhaling van de WK-finale voor ruim 30.000 fans in het Wellington Regional Stadium. Het is hét affiche van de groepsfase van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Gretiger zag je de Oranje Leeuwinnen dan ook zelden. ,,Op de Olympische Spelen waren ze te pakken. En nu ook!”