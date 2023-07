Qua volgers op Instagram staan Alisha Lehmann en Alex Morgan ver boven alle andere speelsters op het WK

Alisha Lehmann (Zwitserland) - 13,7 miljoen volgers

Ze is misschien niet de bekendste voetbalster, maar de 24-jarige Alisha Lehmann is qua volgers op Instagram de absolute koningin in het vrouwenvoetbal. Ze heeft meer volgers dan haar landgenoot Roger Federer (11,9 miljoen), maar ook Frenkie de Jong (12 miljoen) en Jack Grealish (8,5 miljoen) hebben minder volgers. Het volgersaantal van Lehmann schoot vooral de lucht in toen ze vorig jaar een relatie had met Braziliaans international Douglas Luiz, die ook voor Aston Villa speelt. Daarvoor had Lehman nog een relatie met de acht jaar oudere Ramona Bachmann (Paris Saint-Germain), die al 130 interlands voor Zwitserland speelde en al zes jaar teamgenote van Lehmann is bij de nationale ploeg. Bachmann heeft nu 202.000 volgers, Douglas Luiz staat op 965.000.

De Zwitserse aanvalster behoort zeker niet tot de beste speelsters in de Engelse Women's Super League, maar is naast het veld wel mateloos populair. Volgens een studie van SportsPro hebben de posts van Lehmann zes keer meer betrokkenheid op sociale media dan alle andere speelsters. De totale engagement van de berichten van de 40-voudig international is net zo groot als de helft van dat van alle deelneemster aan het WK samen. Een reclamebericht met Lehmann op Instagram is gemiddeld genomen dan ook 280.000 euro ‘waard' voor het desbetreffende bedrijf.

De online aandacht die ze krijgt heeft ook een nadeel, vertelde ze eerder dit jaar. Ze hoopt dat fans haar vooral vanwege haar voetbalcarrière volgen, en niet alleen vanwege haar uiterlijk. ,,Sommige mensen weten niet eens dat ik voetbal speel. Ik ben een goede voetbalster en ik werk hard, elke dag.”

Alex Morgan (Verenigde Staten) - 10,1 miljoen volgers

De tweevoudig wereldkampioen uit de Verenigde Staten was lange tijd de meest gevolgde voetbalster op Instagram, maar is nu terug te vinden op plek twee als we het hebben over volgers. Naast het scoren van doelpunten voor de Verenigde Staten (121 in 207 interlands), schrijft ze kinderboeken en verschijnt ze regelmatig op tv. Ook is ze sinds 7 mei 2020 moeder van dochtertje Charlie Elena Carrasco, die haar moeder al jaren vaak achterna reist bij trainingskampen en wedstrijden.

Haar invloed buiten het veld is groot. Morgan hielp bijvoorbeeld mee met het ontwerpen van het logo van de Olympische Spelen in Los Angeles van 2028 en een groot standbeeld van Morgan staat op dit moment in New York, ter promotie van het WK vrouwenvoetbal. Door het tijdschrift TIME werd ze genoemd als een van de 100 meest invloedrijke personen van 2019. Een Instagrambericht van de 34-jarige gevuld met merkcontent is daarom gemiddeld bijna 50.000 euro waard.

Alexia Putellas (Spanje) - 2,9 miljoen volgers

Lehmann en Morgan staan ver boven de rest van de vrouwelijke voetbalsters als het gaat om volgers op Instagram. Alexia Putellas heeft ruim 7 miljoen volgers minder dan Morgan. De aanvallende middenvelder van FC Barcelona won de Ballon d’Or in 2021 en 2022, maar mistte een groot deel van afgelopen seizoen door een zware knieblessure die ze een dag voor het EK van vorig jaar in Engeland opliep. Het gaf haar wel de mogelijkheid haar bereik op Instagram te vergroten. Volgens de BBC kreeg ze er het afgelopen jaar ruim een miljoen nieuwe volgers bij. Een reclamebericht van Putellas op sociale media levert gemiddeld ruim 100.000 euro aan waarde op.

Maandag verliet Putellas voortijdig de training van het Spaanse elftal. Het is niet duidelijk of dit met een blessure te maken heeft en of ze vrijdag tegen Costa Rica kan spelen. Een post van afgelopen dinsdag doet vermoeden dat ze er gewoon bij is. ‘Let's get it started‘, schrijft ze erbij. In aanloop naar het WK viel Putellas op Instagram op met foto's van haar roze haren, maar inmiddels zijn haar blonde haren weer te zien.

Megan Rapinoe (Verenigde Staten) - 2,1 miljoen volgers

Een van de bekendste speelsters op het WK is de Amerikaanse Megan Rapinoe. De kleurrijke, 38-jarige aanvalster heeft haar afscheid aangekondigd en komt voor het laatst in actie op het toernooi in Nieuw-Zeeland en Australië. Ze gaat er, net als Morgan, voor haar derde wereldtitel. Rapinoe vergaarde vooral beroemdheid in de zomer van 2019, toen ze scoorde in de WK-finale tegen Nederland (2-0) en daarna, zeker niet voor het eerst, stevige kritiek uitte op toenmalig president Donald Trump. Een bezoek aan het Witte Huis in Washington kwam er dan ook niet voor de wereldkampioenen.

Gelukkig voor haar 2,1 miljoen volgers is ze erg actief op sociale media, waar ze naast voetbal ook veel maatschappelijke problemen behandelt. Zo besteedt ze veel aandacht aan gelijkheid, het bestrijden van racisme en is ze een boegbeeld is voor de LGBTQ+ community. Sinds 2016 heeft ze een relatie met basketbalster Sue Bird (42), die vijf keer olympisch kampioen werd met de Verenigde Staten en vorig jaar een punt achter haar indrukwekkende loopbaan zette.

Net als Morgan werd ze door TIME opgenomen in de lijst met meest invloedrijke personen, maar dan van het jaar 2020. Ook ontving ze de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor burgers in Amerika. Al met al maakt dit een bericht van Rapinoe gemiddeld 15.000 euro waard.

Instagram powerhouses

Ook de Braziliaanse Marta Vieira da Silva (2,6 miljoen volgers), de Canadese Jordyn Huitema (1,6 miljoen volgers) en de Australische Sam Kerr (1,2 miljoen volgers) zijn grote namen in de influencerwereld van het vrouwenvoetbal. Hun berichten op Instagram zijn volgens Nielsen InfluenceScope 11,5 duizend euro, 80 duizend euro en 20 duizend euro ‘waard’.

Bij de Oranje Leeuwinnen is Lieke Martens de grootste speler op Instagram. Zij post met regelmaat reclameberichten voor commerciële partijen op haar kanaal. Ze werkt bijvoorbeeld samen met chipsfabrikant Lays en sieradenbedrijf ZINZI. Hoeveel de berichten van Martens waard zijn, is niet precies bekend, maar gegeven haar 1,2 miljoen volgers op Instagram zullen ook haar berichten een aardige waarde vertegenwoordigen.

Dataspecialisten van het Amerikaanse bedrijf Nielsen Influence Scope berekenden aan de hand van de engagement, een term die onder andere doelt op het aantal likes en reacties dat een bericht ontvangt, de zogenaamde ‘waarde’ van berichten van bekende voetbalsters op Instagram. Zij posten op hun Instagrampagina namelijk niet alleen vakantiekiekjes en familieportretten, maar ook merkcontent: inhoud waarvoor de maker is gecompenseerd door een zakelijke partner. In feite maakt de influencer ‘reclame’ voor een bedrijf en ontvangt diegene daar een vergoeding voor. Dit kan geld zijn, maar ook iets anders van waarde. De impact van een bericht verschilt per influencer, maar de bedragen zijn fors. Bovenstaande bedragen geven aan hoeveel ‘waarde’ een bericht voor de desbetreffende bedrijven genereert. Het is niet bekend hoeveel de speelsters zelf overhouden aan deze berichten.

