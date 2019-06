Schotse aansluitingstreffer komt te laat tegen Japan

Oranje maakt naam op WK, maar waar zijn onze scheids­rech­ters?

16:38 Dankzij de Leeuwinnen kleurt het WK in Frankrijk oranje. Maar een Nederlandse scheidsrechter ontbreekt op het belangrijkste toernooi. Als het aan Kevin Blom ligt, komt daar snel verandering in. ,,We lopen in Nederland achter.’’