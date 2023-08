Spaanse matchwinner Olga Carmona tijdens huldiging over overlijden vader: ‘Beste en slechtste dag van mijn leven’

20 augustus 2023 zal voor altijd een datum zijn die Olga Carmona niet vergeet. De 23-jarige verdedigster uit Sevilla maakte met de aanvoerdersband om haar arm de winnende goal in de WK-finale voor Spanje tegen Engeland. Haar vader maakte dit echter niet meer mee, zo kreeg Carmona na de finale in Sydney te horen.

De vader van Carmona was al enige tijd ziek en overleed vrijdag al, zo meldt persbureau Reuters. Haar vrienden en familie besloten het nieuws weg te houden bij Carmona, zodat zij zich kon richten op de WK-finale van zondag in Sydney. Haar moeder en broers arriveerden zaterdag in Sydney, waar ze zondag bij de finale aanwezig waren in Stadium Australia. Pas na de wedstrijd werd de matchwinner in de WK-finale door haar familieleden ingelicht over het overlijden van haar vader.

,,Dit was een bijzondere dag voor Spanje, maar ook een heel moeilijke voor mij’’, vertelde Carmona een dag na de WK-winst tijdens de huldiging in Madrid. ,,Het was de beste én slechtste dag van mijn leven. Maar toch ben ik heel blij dat ik vreugde heb kunnen brengen aan het land.’’

Reactie op Twitter

Ook op social media stond Carmona uitgebreid stil bij het overlijden van haar vader. ‘En zonder het te weten, had ik mijn ster al voordat de finale begon. Ik weet dat je me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken. Ik weet dat je vanavond naar me hebt gekeken en dat je trots op me bent. Rust zacht papa’, schreef Carmona zondagavond laat op Twitter, tien uur nadat ze met Spanje wereldkampioen was geworden.

De Spaanse voetbalbond liet weten het ‘ten zeerste te betreuren om het overlijden van de vader van Olga Carmona te melden’. ‘De voetbalster hoorde het droevige nieuws na de WK-finale. We sturen onze meest oprechte knuffels naar Olga en haar familie in een moment van diepe pijn. We houden van je, Olga, je bent voor altijd een groot onderdeel van de geschiedenis van het Spaanse voetbal.’

Met een fraaie goal na een goede loopactie op de linkerflank maakte Carmona na een halfuur de winnende goal in de spannende WK-finale tussen Spanje en Engeland. Bij het juichen toonde ze haar rode ondershirt, waarop de naam Merchi stond geschreven met zwarte stift.



Dat was de naam van de moeder van een goede vriendin van haar die recent is overleden, zo vertelde Carmona in haar persconferentie na de WK-finale. ,,Deze overwinning gaat naar de moeder van een van mijn beste vrienden. Ik draag het met al mijn liefde op aan de hele familie”, zei Carmona. Op dat moment wist ze nog niet van het overlijden van haar vader.



Carmona speelde in de WK-finale haar 22ste interland en maakte daarin haar derde goal voor Spanje. De linksbenige verdediger begon haar carrière bij Sevilla, de club uit haar geboortestad. In 2020 maakte ze de overstap naar het vrouwenteam van Real Madrid.

De Spaanse vrouwenselectie stapte zondagavond in het vliegtuig van Sydney naar Madrid, waar maandag of dinsdag nog een huldiging zal volgen. Dat gebeurde ook voor tienduizenden fans na de successen van de Spaanse mannen na de winst van het EK in 2008, het WK in 2010 en het EK in 2012.

In Spanje is ondertussen het gedrag van bondsvoorzitter Luis Rubiales (45) onderwerp van gesprek. Hij kuste Jennifer Hermoso op de mond bij de uitreiking van de medailles en bleek ook Carmona een zoen op haar wang te hebben gegeven.

