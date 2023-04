Stefanie van der Gragt hangt na WK schoenen aan de wilgen: ‘Het is tijd voor nieuwe uitdagingen’

Van Veenendaal gekroond tot beste keeper van het toernooi

Sari van Veenendaal is gekozen tot beste keepster van het WK in Frankrijk. De aanvoerder van Oranje ontving na de verloren finale tegen de Verenigde Staten (0-2) de Gouden Handschoen. Van Veenendaal speelde een sterk toernooi, waarin ze heel wat fraaie en belangrijke reddingen in huis had. Ook in de eindstrijd hield ze Oranje lang op de been.