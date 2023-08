Stefanie van der Gragt neemt in tranen afscheid van Oranje Leeuwinnen: ‘Ik heb altijd genoten’

Van der Gragt stond in tranen voor de camera voor de NOS. ,,Ik heb een dubbel gevoel. We hebben alles gegeven, maar het mocht helaas niet zo zijn. Het eerste moment met die penalty tegen was een beetje ongelukkig. Ik wilde uitstappen en mijn hand gaat mee. Ik dacht nog dat het buiten het strafschopgebied was. Daarna gaan we er met z'n allen achterstaan en denk ik dat we de grip op zich wel terugkregen. Dat ik zo die gelijkmaker maak, is mooi. In de verlenging krijgen vele kansen. Waar zij hun kansen in de eerste helft niet benutten en door het oog van de naald kropen, konden wij het doelpunt ook maken in de verlenging.”

Ik ben trots op de meiden Jackie Groenen De 30-jarige Van der Gragt had in een vroeg stadium aangekondigd na het WK te stoppen met voetbal. Ze wordt technisch manager bij de AZ Vrouwen. Niettemin was op sportief gebied nauwelijks te merken dat haar loopbaan op zijn einde liep. Ze was ook dit toernooi belangrijk voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker, die haar steevast 'Stalen Steef’ noemt.



Ze scoorde dus zelfs nog in haar afscheidswedstrijd, toen ze als gelegenheidsspits fungeerde om de gelijkmaker te forceren. Dat lukte in blessuretijd. ,,Een supermooi moment. Ik nam 'm aan en ik dacht: schieten. Hij vloog er mooi in. Voor mij was het een verzachtend moment na die penalty. Dan denk je: we gaan erop en erover. Maar zij trokken aan het langste eind.”

Met het einde van haar loopbaan was ze tijdens het duel niet bezig. ,,Ook tijdens de verlenging niet. Dat ga ik straks wel beseffen. Ik heb altijd genoten en met een glimlach voor Oranje gespeeld. Als team zijn we enorm gegroeid. In 2017 (EK-winst, red.) kregen we de fans achter ons. We lieten prachtige dingen zien op het WK in Frankrijk (2019, toen Oranje finalist was, red.).” In tranen kreeg ze de stelling voorgeschoteld dat ze moeilijk te vervangen is voor Oranje. ,,Dat valt wel mee, denk ik. Maar goed.”

Lineth Beerensteyn

Lineth Beerensteyn kreeg twee grote kansen in de verlenging en had haar ploeg een zet naar de halve finale kunnen laten zetten. ,,Dat is heel zuur, natuurlijk. Het creëren van kansen is zeker gelukt, dat is ook knap voor een spits in zo'n wedstrijd en ik schiet ze er niet expres niet in. Het is ontzettend balen. We hadden de kracht om het 120 minuten vol te houden en Spanje heel lastig te maken. Dan is het hartstikke zuur dat die bal er niet in gaat.”

Beerensteyn was een belangrijke pion in de vervanging van de geblesseerde topscorer aller tijden, Vivianne Miedema. Maar tevreden over haar WK was ze niet. ,,Dit was geen toernooi zoals ik dat van tevoren gehoopt had.”

Jackie Groenen

Jackie Groenen had weinig woorden over de uitschakeling. Haar interview bij de NOS deed ze constant in tranen. ,,Het is jammer dat we aan het einde zo’n doelpunt tegenkrijgen. Toen was het gebroken. Zij waren in de eerste helft sterker, maar toen viel de treffer niet en kwamen we goed weg. Vanaf de 1-1 kregen wij de meeste kansen, dan is het kloten dat-ie aan de andere kant valt. Ik ben trots op de meiden. We hadden door kunnen gaan vandaag. Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Ik denk dat we de aansluiting met de wereldtop langzaam terugkrijgen, zeker als we nog meer lef tonen de komende jaren.”

