Te veel zwakke zusters, nog meer lege plekken

Lach is terug bij Thaise voetbal­sters

10:52 Het doelpunt in blessuretijd in de tweede WK-wedstrijd tegen Zweden (1-5) was voor de Thaise voetbalsters van therapeutische waarde. Zelfs de Zweedse fans in Nice begrepen de betekenis van de eretreffer en klapten in hun handen. ,,Deze goal heeft de lach bij ons teruggebracht'', bekende bondscoach Nuengrutai Srathongvian na afloop.