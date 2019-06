Titelkandidaat Engeland met moeite langs strijdbaar Schotland

De tweede helft begon met een nieuwe afgekeurde goal. Ook ditmaal had de grensrechter het bij het juiste eind toen ze de vlag - hetzij wat laat - omhoog stak. Daardoor ging het feestje voor Arsenal-speelster Beth Mead niet door. Engeland verzuimde het duel in de tweede helft in het slot te gooien, wat Claire Emslie de gelegenheid gaf om de verdiende aansluitingstreffer binnen te knallen voor Schotland. De vrouwen van bondscoach Michelle Kerr moesten in de slotfase alles op alles zetten om er nog een punt uit te halen, maar echt in de buurt kwamen ze niet meer.



In de poule van Engeland en Schotland zitten ook nog de Argentijnse en Japanse vrouwen. Zij beginnen morgenavond aan hun WK-campagne.