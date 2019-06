Van Persie: Viviannetje is me ruimschoots voorbij

Door Sjoerd Mossou



Robin van Persie, topscorer aller tijden van de mannen van Oranje, geniet van de prestaties van Vivianne Miedema. De speelster van Oranje maakte zaterdag haar zestigste goal: een nieuw record. ,,Ik doe met trots een stapje terug op de eeuwige topscorerslijst van Oranje’', zegt Van Persie glimlachend. ,,Want laten we eerlijk zijn: ik sta nu derde, ze is me ruimschoots voorbij. Zoveel goals maken in Oranje, op 22-jarige leeftijd, dat is echt bizar knap.’'