Veel eer, weinig geld op het spel in WK-finale

De Franse voetballers kregen 32,1 miljoen euro mee naar huis, verliezend finalist Kroatië moest zich tevreden stellen met 23,6 miljoen. De wereldvoetbalbond FIFA heeft het prijzengeld voor het WK voor vrouwen weliswaar verdubbeld van zo'n 13 miljoen in 2015 naar nu 26,7 miljoen euro, maar het komt nog lang niet in de buurt van de bijna 350 miljoen die vorig jaar op het mannen-WK in Rusland werd verdeeld.



In navolging van spelersvakbond FIFPro beklaagde ook Jan Dirk van der Zee, directeur amateur- en vrouwenvoetbal bij de KNVB, zich onlangs al over het grote gat tussen de verdiensten bij de mannen en de vrouwen. Hij vertelde dat de KNVB sowieso verliest draait tijdens het WK, ongeacht het eindresultaat. De speelsters ontvangen allemaal een deel van de winstpremie. Hoe groot dat percentage is, wil de KNVB niet zeggen.