Vera Pauw breekt oefeninterland met Ierland af na ‘hard spel’ Colombia

In Australië en Nieuw-Zeeland begint over zes dagen het WK vrouwenvoetbal. De meeste van de 32 deelnemende landen sluiten stilaan hun voorbereiding op het toernooi af. Zo oefenden vandaag Australië en Frankrijk nog in het Docksland Stadium in Melbourne voor liefst 50.000 fans: 1-0.

Spanje won met liefst 9-0 van Oranje-opponent Vietnam, terwijl de Ierse vrouwen van bondscoach Vera Pauw hun duel vroegtijdig beëindigden na fysiek spel van tegenstander Colombia.

Voor Vera Pauw, de bondscoach van Ierland, begint het WK op de openingsdag (20 juli). Met haar elftal oefende ze vandaag voor het laatst tegen Colombia, maar dat ging bepaald niet volgens plan. Volgens een statement van de Ierse voetbalbond werd het besloten duel na twintig minuten afgebroken omdat het ‘te fysiek’ werd. Dat was in overeenstemming met de arbitrage.



In plaats van de wedstrijd uit te spelen koos bondscoach Pauw ervoor om een trainingssessie in te schieten. Ierse media melden dat speelster Denise O’Sullivan naar het ziekenhuis moest na een overtreding van een Colombiaanse. Onduidelijk is nog hoe ernstig die kwetsuur is. Die situatie zou ervoor hebben gezorgd dat de Ierse staf het genoeg vond en de wedstrijd beëindigde, nadat Colombia voor die periode ook al fel speelde en tweemaal geel had gepakt.

9-0

Outsider Spanje sloot vandaag de oefencampagne af tegen Vietnam, op 1 augustus de laatste tegenstander van de Oranje Leeuwinnen tijdens de groepsfase. De Aziatische vrouwen werden al aangekondigd als een van de zwakste WK-landen, maar dat maakte Spanje vandaag nog maar eens fijntjes duidelijk. Achter gesloten deuren werd het in Auckland 9-0 voor de Spaanse vrouwen, die daarmee hun doelsaldo in de laatste 13 interlands (11 overwinningen, één nederlaag, één gelijkspel) opkrikten naar 52 treffers voor en 6 tegen.

Spanje is bij het WK ingedeeld in Groep C met Costa Rica, Zambia en Japan. Oranje neemt het in Groep E behalve tegen Vietnam op tegen wereldkampioen Verenigde Staten en Portugal. Oranje trapt op 23 juli af tegen Portugal.

Australië

Australië won in Melbourne met 1-0 van Frankrijk. Manchester City-spits Mary Fowler scoorde in de 66e minuut. De wedstrijd werd bezocht door een recordaantal Australische fans. Liefst 50.629 supporters namen plaats op de tribunes in Melbourne: het grootste bezoekersaantal ooit voor een thuiswedstrijd van de Australische vrouwen. Het vorige recordaantal toeschouwers in Australië voor een vrouwenwedstrijd dateerde uit 2021. Toen zaten er tijdens een oefenduel tegen de Verenigde Staten 36.109 fans op de tribunes in Sydney.

Gastland Australië, dat in de poulefase van het WK is ingedeeld in groep B, speelt op 20 juli de eerste WK-wedstrijd tegen het Ierland van Pauw. Daarna volgen wedstrijden tegen Nigeria (27 juli) en Canada (31 juli).

