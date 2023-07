Verenigde Staten begint WK met ruime zege op Vietnam in poule van Oranje: 3-0

Vier jaar geleden schoten de Verenigde Staten ook al uit de startblokken op het WK voor vrouwen, dat toen werd gespeeld in Frankrijk. In het Stade Auguste-Delaune in Reims was ‘Team USA’ toen met 13-0 te sterk voor Thailand. Dat is de grootste uitslag ooit op een WK, een ‘verbetering’ van de 11-0 van Duitsland tegen Argentinië in 2011. Bij de mannen is de grootste WK-zege nog altijd de 10-1 van Hongarije tegen El Salvador in Elche op het WK 1982 in Spanje.