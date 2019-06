Verenigde Staten blijft ook tegen Chili het net vinden

De Verenigde Staten, topfavoriet voor winst op het WK, begon zonder grote ster Alex Morgan aan de wedstrijd tegen Chili in Groep F. Lloyd eiste dit keer de hoofdrol op bij de VS: in de elfde minuut maakte ze de 1-0 en tien minuten voor tijd was de ook verantwoordelijk voor het derde Amerikaanse doelpunt. Tussendoor had Julie Ertz er al 2-0 van gemaakt, waardoor de wedstrijd bij rust al gespeeld was.



In de tweede helft wist de Verenigde Staten niet meer te scoren. Lloyd miste negen minuten voor tijd nog wel de ideale kans op een hattrick: ze miste een strafschop, waardoor het bij 3-0 bleef. De VS is nu, net zoals Zweden, al geplaatst voor de volgende ronde op het WK in Frankrijk. Beide ploegen hebben zes punten. De andere twee ploegen in de groep, Thailand en Chili, zijn nog zonder punten.



Donderdag om 21.00 uur spelen Zweden en de Verenigde Staten tegen elkaar. De winnaar van die wedstrijd wordt groepswinnaar.