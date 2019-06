Voetbalsters compleet op laatste training

Beeren­steyn: Invallen is moeilijker dan starten

10:55 Soms denkt Lineth Beerensteyn wel eens: wat moet ik nog meer doen om een basisplaats te krijgen in Oranje? De aanvaller van Bayern München was in de drie groepswedstrijden op het WK als invaller steeds betrokken bij een beslissend moment.