Vrouwenvoetbal leeft meer dan ooit, maar waar blijft de Oranjegekte?

Spaaij vult aan: ,,Als Oranje snel wordt uitgeschakeld dit WK, is de huidige populariteit niet in één keer weg. Maar als de vrouwen over een langere periode niet presteren, kan het wel gaan afvlakken.”



Het presteren van de Leeuwinnen is niet de enige factor die een rol speelt in de populariteit rondom het vrouwenvoetbal in Nederland. De media, sponsoren, professionalisering en commercialisering van de sport spelen daarin ook een belangrijke rol, weet Spaaij. ,,Het stort niet direct als een kaartenhuis in elkaar als de prestaties minder zijn. Maar minder succes gaat wel vaak hand in hand met minder media-aandacht en dat komt de populariteit niet ten goede.”



Dat het volksfeest na verloop van tijd het genderaspect kan overstijgen, is zeker mogelijk volgens Spaaij. Neem bijvoorbeeld Amerika en Canada. ,,Als je kijkt naar Amerika, is de gekte rond het vrouwenelftal groter dan bij de mannen. Ook in Canada is het vrouwenelftal minstens net zo populair als de mannen.”