Waarom je de kraker tussen Frankrijk en VS vanavond niet mag missen

Of het WK een beetje leeft in Frankrijk? In de poulefase viel het nog mee, maar bij de spannende achtste finale tegen Brazilië (2-1 na verlenging) zaten er miljoenen Fransen gespannen voor de buis. Vanavond zullen alle Franse sportliefhebbers ongetwijfeld gaan kijken hoe Les Bleues het gaan doen tegen de wereldkampioen. Ook de jacht op kaarten voor de wedstrijd is enorm. Op internet worden zelfs kaarten voor 10.000 euro aangeboden. Het zegt genoeg over de WK-gekte die inmiddels is losgebarsten in het land van de mannelijke wereldkampioenen. Alle 47.000 stoeltjes in het Parc des Princes zijn vanavond bezet, maar het Stade de France (82.000 plaatsen) had voor deze wedstrijd ook makkelijk gevuld kunnen worden. Er zijn in Frankrijk ook zo'n 25.000 Amerikaanse fans aanwezig, waarvan velen zich hebben aangesloten bij de American Outlaws. Veel Amerikanen hebben hun reis naar Lyon (waar de halve finales en finale worden gespeeld) ook al geboekt, maar die bestemming moet vanavond nog wel bereikt worden.