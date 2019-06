Wakker liggen voor Lieke en de Leeuwinnen

Van Es definitief bij Oran­je-selectie, Nouwen moet terug naar huis

10 juni Kika van Es zit definitief bij de Oranje selectie. De verdedigster liep een week geleden een gebroken middenhandsbeentje op en het was lange tijd onzeker of ze het WK ging halen. Vanmiddag viel het verlossende woord: ze is fit genoeg voor het WK. Van Es kan morgen tegen Nieuw-Zeeland in actie komen.