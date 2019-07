Wiegman bij de mannen? ‘Daar is de voetballerij nog niet aan toe’

Als assistent-coach van de Leeuwinnen werkte De Haan twee jaar geleden tijdens het gewonnen EK met Wiegman samen. ,,Qua maken van programma’s, haar voetbalideeën en trainingsmethoden is ze een vakvrouw’’, zegt de Fries. ,,En ze is slim. Ze kan goed met verschillende persoonlijkheden omgaan.’’



Wiegman is bovendien in het bezit van het diploma coach betaald voetbal. Geschikt om ooit de overstap naar de mannen te maken zou je dus zeggen. Onmogelijk voor een vrouw? Haar Franse collega dit WK, Corinne Diacre, liet reeds zien dat het wel degelijk kan. Zij was succesvol als trainer van Clermont Foot in Ligue 2 voordat ze bondscoach van haar land werd.



Ook Wiegman was al even actief in het mannenvoetbal. In 2016 was ze tijdelijk assistent bij Jong Sparta. De Haan: ,,Alex Pastoor en Ole Tobiasen waren toen heel lovend over haar.’’