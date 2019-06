Wiegman blijft bij haar plan: ‘Het is niet ineens helemaal niks’

Nee, de Leeuwinnen waren aanvankelijk zelf ook niet te spreken over het niveau van dinsdag. Maar eigenlijk stuk voor stuk draaiden ze deze week iets bij. Jackie Groenen had de beelden teruggekeken en stelde gisteren dat er ook goede punten waren. En ook Wiegman blijft positief, nadat ze na de wedstrijd vrij kritisch was. ,,Ik heb de wedstrijd teruggezien en een aantal momenten viel erg mee. We moeten op momenten kritisch zijn, dat zijn de speelsters zelf ook, maar er zaten ook goede dingen in. Die moeten we meenemen. Het is niet ineens helemaal niks.”

En dus is de bondscoach alleszins niet van plan om de boel om te gooien voor de wedstrijd tegen Kameroen morgen in Valenciennes (15.00 uur). De wedstrijd van dinsdag heeft haar zelfs niet aan het twijfelen gebracht, zegt ze. ,,We zijn al heel lang bezig met het doorbouwen van het team en het verbeteren van onze speelwijze. Nu hebben we de eerste wedstrijd van het WK gespeeld. Dat zijn hartstikke moeilijke wedstrijden, de start van een groot toernooi tegen een tegenstander uit een werelddeel. Als dat dat dan qua spel net een keer wat minder loopt maar we winnen met 1-0, waar het uiteindelijk om gaat, ga je niet ineens je plan helemaal overhoopgooien.”