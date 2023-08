Wiegman en Engeland bibberen tegen Nigeria, maar nemen strafschoppen beter en zijn kwartfinalist

Sarina Wiegman is met Engeland kwartfinalist op het WK na een thriller tegen Nigeria. Haar ploeg had het zwaar tegen de nummer 40 van de FIFA-wereldranglijst, overleefde de verlenging met tien speelsters na een oliedomme rode kaart en nam de strafschoppen uiteindelijk beter. De volgende tegenstander is Colombia of Jamaica.

Zo sprankelend als op het gewonnen EK in 2022 in eigen land is het bij Engeland dit hele toernooi al niet. Tegelijkertijd is de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wél één van de topfavorieten voor de eindzege, zeker nu gerenommeerde landen als de Verenigde Staten, de regerend wereldkampioen, al naar huis zijn. Ook olympisch kampioen Canada, Duitsland en Brazilië zijn al uitgeschakeld.

Het had niet gek geweest als ook Engeland dat lot beschoren was. Nigeria speelde brutaal en had vlak na rust al twee keer de lat geraakt. En nadat Wiegmans topscorer Lauren James vlak voor tijd op de rug van Michelle Alozie ging staan, rook Nigeria al helemaal bloed. James kreeg na tussenkomst van de video-arbitrage terecht de rode kaart en enkele minuten later ging de verlenging van start.

Lauren James stapt op de rug van Alozie. Ze kreeg daarvoor een rode kaart.

Nigeria kon het overwicht in speelsters in de verlenging niet écht tot uitdrukking laten komen op het veld, waardoor Engeland standhield en strafschoppen de beslissing moesten brengen. Georgia Stanway schoot de eerste ruim naast, maar Desire Oparanozie deed exáct hetzelfde. Uiteindelijk bleek Engeland een stuk zorgvuldiger in het restant en dus gaat Engeland toch gewoon naar de kwartfinale van het WK, waar Colombia of Jamaica wacht. Die twee landen spelen morgen om 10.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar in de achtste finale.

Wiegman was na afloop trots op de vechtlust van haar ploeg. ,,Dit zegt zo veel over het team, ik ben zo trots op ze”, zei de bondscoach voor de camera van de NOS. ,,We wisten dat dit geen makkelijke wedstrijd zou worden, Nigeria is erg georganiseerd en fysiek sterk. Dat lieten ze ook zien. Ik ben enorm blij.” Over de domme rode kaart van James hield ze zich op de oppervlakte. ,,Het ging zo snel, ik weet niet echt wat er gebeurde. Dit was een wedstrijd met veel emoties en op hoge intensiteit en dan gebeuren er dingen in een split second. Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik weet dat het ook een kwestie van ervaring is.”



Zaterdag om 12.30 uur spelen Wiegman en Engeland de kwartfinale.

