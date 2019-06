Wiegman geëmotioneerd na bereiken halve finales: ‘Heel speciaal’

,,De mannen waren ook geraakt, hoor", zei Wiegman over de emoties bij de technische staf bij de NOS. ,,We hebben wel even gejuicht.” Nederland verzekerde zich door de winst van 2-0 op Italië ook van een deelnamebewijs voor de Olympische Spelen in Tokio. Wiegman verlengde eind 2017 haar contract bij de KNVB bewust om juist dat doel te halen ,,We hadden best een ambitieuze doelstelling, zeker omdat je niet weet hoe ver je op het WK moet komen om dat te halen. Het is geweldig als het dan lukt. Want de Spelen, dat is in het vrouwenvoetbal een héél groot toernooi”, zei Wiegman in Valenciennes.

,,Ik moet eerlijk zeggen: ik had niet durven dromen dat ik daar ooit zou staan. Als voetballer sowieso niet. Dat ik daar nu als coach naartoe mag, is een droom die uitkomt. Dat wordt weer iets heel groots. Het is heel speciaal om Nederland in onze sport te vertegenwoordigen. We zijn maar een klein landje, maar als sportland laten we regelmatig van ons horen”, zei Wiegman. ,,Ja, kennelijk ben ik best een beetje chauvinistisch.”

Als de voetbalsters hadden verloren van Italië, hadden ze overal naast gegrepen. Dan was de missie van Wiegman ook mislukt en zouden ongetwijfeld vragen zijn gekomen over haar contract. ,,Ach, daar heb ik helemaal niet over nagedacht”, zei de Haagse. ,,Ik ben positief ingesteld. Ik ben vooral heel blij dat ik coach ben van het Nederlands elftal. Ik zit hier heel erg op m’n plek en heb het enorm naar m’n zin. Dat is wat het is.”

Martens

Ook Lieke Martens, de linksbuiten van Oranje die kampte met een teenblessure, was na afloop bijzonder tevreden. ,,Het was de voorbije dagen een ‘rollercoaster’. Ik geloofde er wel in. En ik voelde me vandaag ook goed. De adrenaline deed een hoop voor me”, zei Martens. ,,We gaan naar de halve finales én naar Tokio. Het is allebei super mooi. Nu moeten we ons weer klaar gaan maken voor de volgende wedstrijd. We gaan zeker kijken naar Duitsland tegen Zweden.”