Wiegman: Kans dat Lieke morgen speelt is fiftyfifty

Door Daniël Dwarswaard



Martens heeft last van een teen die vaker bij haar opspeelt. De linksbuiten, in de achtste finale tegen Japan belangrijk met twee goals, was gisteren zelf nog positief over haar meespelen morgen in Valenciennes. Maar bondscoach Sarina Wiegman schat de kansen op ‘fiftyfifty. ,,Lieke heeft vandaag wel wat getraind, maar niet heel veel met de bal. Het is nu afwachten hoe haar lichaam morgen reageert. Of we risico’s willen nemen? Dat beslissen we met elkaar. Lieke moet vrijuit kunnen voetballen. Als dat niet het geval is, dan houdt het op. Zo simpel is het ook weer.’’