Wiegman kiest 'gewoon’ voor sterkste elf tegen Canada

Oranje is al geplaatst voor de volgende ronde. Wiegman: ,,We willen winnen, dat is het uitgangspunt. Dan is het ook logisch dat de beste speelsters in het veld komen te staan.” Wie dat zijn liet Wiegman in het midden. ,,We hebben een bepaalde basis, maar we hebben ook speelsters die heel goed zijn ingevallen. Dus moet ik keuzes maken. De groep van goede speelsters is heel breed. Maar nee, ik ben geen coach die na een mindere prestatie het elftal meteen omgooit. Ik geloof niet dat zoiets helpt.”

Hoewel de resultaten goed zijn is er kritiek op het spel van Oranje. Wiegman: ,,Natuurlijk kunnen dingen beter, daar werken we aan. Maar vergeet niet dat we twee keer hebben gewonnen en daar gaat het uiteindelijk om. Tegen Kameroen hadden we moeite met het fysieke, onberekenbare spel van de tegenstander. Dat is wel verklaarbaar. Maar met onze drie goals was ik heel blij. Dat neemt niet weg dat we wel wat minder slordig hadden mogen zijn.”



Nederland won twee keer, van Nieuw-Zeeland en Kameroen. Tegen Canada is een gelijkspel voldoende om groepswinnaar te worden. Wiegman: ,,Er kan zich een situatie voordoen waarin het vasthouden van de ‘nul’ het belangrijkste wordt. Maar dat is niet de intentie waarmee we het veld instappen. Canada heeft een sterk team, het kan gebeuren dat we onder druk komen te staan. Maar dan nog, met onze snelheid voorin zullen we altijd blijven jagen op een doelpunt.”