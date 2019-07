Wiegman ziet Oranje niet als favoriet: ‘Gaat een fiftyfifty-wedstrijd worden’

Ja, er was ontlading na de winst in de kwartfinale tegen Italië. Speelsters van Oranje mijmerden hardop over de Olympische Spelen die net waren bereikt. Een primeur voor het Nederlandse voetbal. Ging het daar niet wat te veel over zo tijdens het toernooi waar het grootste doel, de wereldtitel, nog op het spel staat. ,, Aan die wedstrijd zaten behoorlijke consequenties’’, zegt bondcoach Sarina Wiegman. ,,Het bereiken van de Olympische Spelen en ook een plek in de halve finale van het WK. Dan moet je daar ook even van genieten. Maar inderdaad niet te lang. Of ik daarvoor iets speciaals moet doen. Ik proef op geen enkele manier verzadiging bij dit team.’’