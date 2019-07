WK-finales? Bij hockey, handbal en waterpolo stonden de Oranje-vrouwen er al

Volleybal

Bijna 25 jaar geleden waren de Nederlandse volleybalmannen al dicht bij de wereldtitel, ver voordat ze als olympisch kampioen van 1996 voor eeuwig als de ‘Lange Mannen’ de geschiedenisboeken in zouden gaan. Het was het WK van 1994 in Griekenland waar bondscoach Joop Alberda het Nederlands team voor de eerste en de enige keer naar de WK-finale loodste. Maar het almachtige Italië bleek toen nog te sterk. Twee jaar later kwam de revanche met goud, in de olympische finale in Atlanta.

Tot een WK-finale schopten de vrouwelijke volleybalcollega’s het nog niet. Vorig jaar tekende het Nederlandse team voor de beste WK-prestatie ooit met de vierde plaats in Japan. In de strijd om het brons was olympisch kampioen China met 3-0 te sterk.