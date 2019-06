WK-tijdverdrijf: Mario Kart en mini-bioscoop op de kamer

Door Daniël Dwarswaard



Zo’n WK-voetbal is voor de voetbalsters van Oranje trainen, rusten, eten, spelen. Trainen, rusten, eten, spelen. Maar natuurlijk blijven er tal van uren over die de Leeuwinnen zelf moeten en mogen invullen (grotendeels in het hotel dan). Hoe doe je dat eigenlijk, jezelf vermaken in van die door FIFA afgehuurde hotels? Eerst in Le Havre, inmiddels in Valenciennes waar de plek van overnachten overigens wel wat inspirerender is.



Navraag bij Lineth Beerensteyn, tegen Nieuw-Zeeland nog belangrijk als invaller en betrokken bij de enige goal van Jill Roord in blessuretijd, leert dat zij zich nauwelijks verveelt. Dat zit zo: haar kamer, gedeeld met Danique Kerkdijk, doet op gezette tijden dienst als een minibioscoop. Hup, Netflix op de laptop. Beetje rommelen met een HDMI-kabaal en hop er is beeld op de hoteltelevisie.

Wat ze kijkt? Heus geen slappe romantische komedies. Nee, Beerensteyn keek de serie When They See Us met een brok in haar keel. Over vijf donkere jongens die gedwongen worden om een verkrachting te bekennen waar ze niets mee te maken hebben, maar wel jaren voor moeten zitten. ,,Heel heftig en indrukwekkend. Toch blij om gezien te hebben.’’

Als tegenhanger: ter ontspanning is er ook een Nintendo Switch mee in het Nederlandse kamp. Voor potjes Mario Kart. En de overige wedstrijden van het WK staan natuurlijk vaak op. Overigens: nog vóór Oranje afreisde naar het WK werd er in het trainingskamp al een groepsquiz gespeeld. Assistent-trainer Arjan Veurink als grote quizleider. Hij puzzelde een vragenavond in elkaar om de speelsters voor te bereiden op de tegenstander in de groepsfase. Kan zaterdag tegen Kameroen zomaar van pas komen.