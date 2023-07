WK vrouwenvoetbal 2023 | Alles wat je moet weten over de Oranje Leeuwinnen in Nieuw-Zeeland en Australië

Het WK vrouwenvoetbal begint op 20 juli in Nieuw-Zeeland en Australië. Precies een maand later (20 augustus) is de finale in Sydney. Lees hier alle informatie over de selectie van bondscoach Andries Jonker, de aanloop naar het toernooi, het speelschema van Oranje, de speelsteden en andere opvallende zaken.

Wie heeft bondscoach Jonker meegenomen?

Bondscoach Andries Jonker maakte op 30 juni de definitieve selectie voor het WK bekend. Vaste klanten Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen, Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Jill Roord, Lieke Martens en Lineth Beerensteyn zijn er in Australië en Nieuw-Zeeland ‘gewoon’ bij. Topspeelster Vivianne Miedema moet het WK helaas laten schieten, zij kampt met een zware knieblessure.

Volledig scherm De selectie van Nederland, met de clubs waar zij afgelopen jaar voor speelden. Daphne van Domselaar (Aston Villa), Jill Roord (Manchester City) en Jill Baijings (Bayern München) maakten onlangs een transfer. © KNVB/FIFA

Enkele afwezigen zijn onder anderen Kika van Es (PSV), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax) en Tiny Hoekstra (Ajax). Met Kalma, Leuchter en Hoekstra ontbreken de drie meest scorende speelsters van het afgelopen eredivisieseizoen in de definitieve selectie van de Oranje Leeuwinnen. Kalma werd topscorer van de eredivisie met 30 goals, Leuchter en Hoekstra maakten namens Ajax respectievelijk 17 en 15 goals.

Aanvalster Shanice van de Sanden en keepster Barbara Lorsheijd maken geen deel uit van de definitieve selectie, maar reizen wel mee naar Australië en Nieuw Zeeland. Als er spelers geblesseerd raken, worden zij opgeroepen door bondscoach Andries Jonker. Check hier alle selecties van de 32 WK-deelnemers.

Volledig scherm De spelers van Holland Women vieren de overwinning na afloop van de WK kwalificatie wedstrijd voor vrouwen tussen Nederland en IJsland in Stadion Galgenwaard op 6 september 2022 in Utrecht, Nederland. © ANP

Met wie zitten de vrouwen in de poule?

De Nederlandse voetbalsters hadden nogal wat moeite om zich te plaatsen voor hun derde WK op rij. Na het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer in Engeland, waar Oranje als titelverdediger in de kwartfinales bleef steken, besloot de KNVB om bondscoach Mark Parsons te ontslaan.

Met zijn opvolger Jonker op de bank won Oranje pas diep in de blessuretijd de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland met 1-0. Daardoor ontliepen de ‘Leeuwinnen’ de play-offs en kwalificeerden ze zich als groepswinnaar voor het WK 2023. Zij treffen straks titelverdediger Verenigde Staten, Vietnam en Portugal.

Volledig scherm De groepen van het WK voetbal vrouwen 2023 © AFP/FIFA

Waar spelen de Leeuwinnen hun wedstrijden?

De ploeg van Andries Jonker speelt alle groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland. Twee keer spelen de Oranje Leeuwinnen op het zuidelijke eiland in Dunedin en een keer in Wellington, gelegen op het noordelijke eiland.

De Oranje Leeuwinnen hebben voor de Nieuw-Zeelandse kustplaats Tauranga gekozen als standplaats tijdens het WK. De spelers en staf verblijven vanaf maandag 17 juli in het luxe Trinity Wharf-hotel in de stad met ruim 150.000 inwoners en trainen in de Bay Oval, dat normaliter gebruikt wordt voor cricketwedstrijden. Om in Dunedin te komen, moet de selectie zo’n drie uur vliegen. Wellington, de andere speelstad in de groepsfase, ligt op vijf kwartier vliegen van Tauranga.

Dunedin

In Dunedin spelen de Oranje Leeuwinnen op 23 juli hun eerste wedstrijd van het toernooi. Tegenstander in het Forsyth Barr Stadium, waar ruim 24.000 toeschouwers in passen, is Portugal. Ook het laatste duel in de groepsfase, op 1 augustus tegen Vietnam, wordt hier gespeeld.

Volledig scherm Het Forsyth Barr Stadium. © austadiums.com

Wellington

In het Wellington Sky Stadium, dat plaatst biedt aan zo’n 31.000 fans, worden in totaal negen wedstrijden afgewerkt. De Nederlandse vrouwen spelen minimaal één wedstrijd in de hoofdstad van Nieuw-Zeeland: op 27 juli staat de topwedstrijd tegen titelverdediger Verenigde Staten op het programma.

De overige speelsteden van het WK zijn: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Perth en Adelaide in Australië en Auckland en Hamilton in Nieuw-Zeeland.

Als de Oranje Leeuwinnen eerste worden in groep E, dan loopt de weg naar de finale via Sydney, Wellington, Auckland en weer Sydney. Bij de tweede plek in de groep is de route Melbourne, Auckland, Auckland en Sydney.

Volledig scherm Het Sky-Stadium in Wellington. © austadiums.com

Waar spelen de Oranje Leeuwinnen voor?

In Nieuw-Zeeland en Australië strijdt Nederland om de FIFA Women’s World Cup Trophy, een beker van een halve meter hoog, gemaakt van verguld brons, aluminium en graniet, met een gewicht van bijna vijf kilo. In tegenstelling tot de mannen (zij ontvangen een replica) mogen de vrouwen de echte beker wel mee naar huis nemen.

Op het WK vrouwenvoetbal 2023 spelen de landen met de OCEAUNZ, de wedstrijdbal die op spectaculaire wijze werd gepresenteerd in Sydney. De bal is ‘een viering van de culturen van beide gastlanden’ en bevat onderwerpen van de Aboriginal-kunstenaar Chern’ee Sutton en de Mãori-kunstenaar Fiona Collis.

Wat is het tijdsverschil met Australië en Nieuw-Zeeland?

Voor alle speelsteden in Nieuw-Zeeland geldt dezelfde tijdzone en is het tien uur later dan in Nederland. Dit betekent dat de topwedstrijd tegen de Verenigde Staten op 27 juli om 03.00 uur Nederlandse tijd gespeeld wordt. De andere twee groepswedstrijden, tegen Portugal (23 juli) en Vietnam (1 augustus), worden om 09.30 uur en 09.00 uur Nederlandse tijd gespeeld.

In Australië verschilt weliswaar het tijdsverschil per speelstad (in Perth is het bijvoorbeeld zes uur later en in Brisbane acht uur), maar hier hoeven de fans van de Oranje Leeuwinnen geen rekening mee te houden. Als Nederland de groepsfase overleeft, dan speelt het alleen in Sydney of Melbourne, waar het acht uur later is dan bij ons in Nederland.

Winters weer in Nieuw-Zeeland?

Terwijl de Nederlandse temperaturen deze zomer record na record breken, is het voor de Oranje Leeuwinnen in Nieuw-Zeeland en Australië een stuk frisser. Het toernooi wordt namelijk in de winter gespeeld en met name in Nieuw-Zeeland kan dat leiden tot lagere temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Ook winters weer is niet uitgesloten.



Als de Nederlandse vrouwen doorgaan naar de volgende ronde spelen zij de achtste finale in Australië (Sydney of Melbourne), waar de temperatuur tussen de 16 en 25 graden ligt.

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

Drie Nederlandse coaches

Op het WK vrouwenvoetbal komen in totaal drie Nederlandse bondscoaches in actie. Bij Nederland staat natuurlijk de 60-jarige Andries Jonker in de dug-out, die vorig jaar het stokje overnam van de ontslagen Mark Parsons. De geboren Amsterdammer is de voormalig trainer van onder andere Willem II, Wolfsburg en Telstar en kreeg van de KNVB de taak om de ‘vibe’ van succescoach Sarina Wiegman weer terug te brengen in de ploeg. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland is zijn eerste grote toernooi als trainer van de Oranje Leeuwinnen.

Sarina Wiegman (53) mag dan niet langer eindverantwoordelijk zijn van de Nederlandse vrouwen (met wie ze Europees kampioen werd en de finale van het WK haalde), maar verdwenen uit het vrouwenvoetbal is ze zeker niet. Sinds 2021 werkt ze voor de Engelse bond, en met succes: met de ‘Lionesses’ verovert ze in 2021 de Europese titel door in de finale Duitsland te verslaan.



Ook wint ze de Finalissima (de wedstrijd tussen de regerend kampioenen van Europa en Zuid-Amerika). Als erkenning voor haar werk werd de topcoach in Nederland al benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en mag ze zich in Groot-Brittannië nu Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) noemen. Dit jaar gaat ze met de Engelse vrouwen voor de wereldtitel.

De derde Nederlandse coach die actief is op dit WK is de 60-jarige Vera Pauw. Zij heeft sinds 2019 de leiding over de Ierse voetbalvrouwen, die voor het eerst in de geschiedenis meedoen aan het WK. De voormalig verdedigster kwam als speelster 85 keer uit voor het Nederlands vrouwenelftal en was tussen 2004 en 2010 bondscoach van de Leeuwinnen.



In de jaren daarna had ze de leiding over de Russische en Zuid-Afrikaanse vrouwen. Ook werkte ze als coach van de vrouwen van Houston Dash in de Amerikaanse competitie, waar ze werd beschuldigd van ongewenst gedrag. Met Ierland hoopt Pauw Groep B met daarin Australië, Nigeria en Olympisch kampioen Canada te overleven.

Wie zijn de favorieten?

Verenigde Staten is de absolute ‘vrouw en meester’ in de geschiedenis van het WK. De Amerikanen wonnen maar liefst de helft van alle wereldkampioenschappen, waaronder de laatste twee edities in 2015 en 2019. Ook dit jaar zijn de Stars and Stripes favoriet voor de eindzege. Het team van bondscoach Vlatko Andonovski staat bovenaan de FIFA-ranking en verkeert in vorm: het won 21 van de laatste 24 wedstrijden.

Het Engeland van Sarina Wiegman en de Spaanse vrouwen onder leiding van Jorge Vilda zijn volgens de bookies de grootste concurrenten van topfavoriet Verenigde Staten. Beide landen wonnen het WK nog nooit. De Engelsen pakten in 2015 wel het brons.

Duitsland bemachtigde twee wereldtitels, maar die prijzen dateren alweer uit 2003 en 2007. Dit jaar kan er wellicht een nieuwe titel bij komen voor de nummer twee van de FIFA-ranking, al moeten de Duitse vrouwen in de groepsfase eerst af zien te rekenen met Marokko, Zuid-Korea en Colombia.

Ook Noorwegen (1995) en Japan (2011) kunnen zich wereldkampioen noemen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hier dit jaar een nieuwe titel bijkomt. Beide landen staan op dit moment buiten de top tien van de FIFA-ranking.

De bookmakers schatten de kansen van de Oranje Leeuwinnen niet hoog in. De verliezend finalist van 2019 is wel een gevaarlijke outsider, maar de verwachting bij de internationale bookmakers is dat vrouwen van Andries Jonker in de kwartfinale stranden.

De favorieten volgens de bookmakers

1. Verenigde Staten

2. Engeland

3. Spanje

4. Duitsland

5. Frankrijk

8. Nederland

Bron: BetUK

Columns Vivianne Miedema

Vivianne Miedema maakt elke maand voor deze site een column over wat haar beweegt in het (inter)nationale vrouwenvoetbal. Lees al haar columns hier. De topscorer van de Oranje Leeuwinnen is er komende zomer bij het WK in Australië en Nieuw-Zeeland vanwege een zware knieblessure overigens niet bij.

