Zo gaan we naar de finale

Begin deze week vroegen we ons nog af of het voor Oranje misschien verstandiger was om vanavond te verliezen van Canada. Nee dus! Als groepswinnaar zijn de Leeuwinnen in het vervolg van het WK beter af. Deze site stippelt de route naar de finale alvast uit.

Achtste finales:

Nederland heeft vanavond tegen Canada aan een puntje genoeg om groepswinnaar te worden. In dat geval is Japan in Rennes de tegenstander in de achtste finales. Dat land was vier jaar geleden nog met 2-1 te sterk voor de Leeuwinnen in de eerste knock-outfase van het WK. Maar het beste is er wel af bij de wereldkampioen van 2011, zo blijkt dit toernooi.

Kwartfinales:

Bij winst op Japan speelt Nederland waarschijnlijk tegen Italië. Geen makkie, maar altijd beter dan tegen de Verenigde Staten of Frankrijk. Die twee topfavorieten treffen elkaar normaal gesproken in de kwartfinale. Oranje speelt als winnaar van Groep E bovendien een thuiswedstrijd. In Valenciennes kan de ploeg van Sarina Wiegman rekenen op de steun van tienduizenden fans.

Halve finales:

Ook in de halve finales ontloopt Oranje Frankrijk en de Verenigde Staten. Eén van die twee landen is namelijk al naar huis (zie kwartfinales) en de ander zit niet in onze helft van het toernooischema. Duitsland of Zweden is naar alle waarschijnlijkheid de laatste hindernis op weg naar de finale.

Finale: