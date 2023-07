Zorgen om Stefanie van der Gragt: ‘Zij is onze rots in de branding en van een ander niveau’

Na Lineth Beerensteyn zijn er nu ook zorgen om Stefanie van der Gragt bij de Oranjevrouwen. De 30-jarige verdediger, die bezig is aan haar laatste WK, bleef in de rust van het duel met de Verenigde Staten ( 1-1 ) achter in de kleedkamer.

,,Aniek Nouwen heeft het prima gedaan, maar Stefanie van der Gragt is van een ander niveau”, zei bondscoach Andries Jonker nadat hij werd gevraagd naar het wegvallen van zijn ervaren verdediger. ,,Zij is onze rots in de branding dus daar maak ik me wel zorgen om, ja. Aniek deed het oké, maar er zit wel een verschil tussen Aniek en Stefanie.”

Lees ook Oranje Leeuwinnen na intense WK-kraker tegen Verenigde Staten dicht bij achtste finales

Wat Van der Gragt precies heeft, is niet duidelijk. Ze moest in de eerste helft even naar de kant nadat ze bij een een hoekschop een luchtduel uitvocht met VS-captain Lindsay Horan. ,,Ik weet het niet precies. De dokter kwam in de kleedkamer en fluisterde in dat ik moest wisselen. Punt. Dan ga ik niet op z’n Nederlands daarover discussiëren, want dat is een topdokter.”

Jonker sprak ook nog niet met de verdediger, die na dit WK stopt met voetballen. ,,Stefanie is al naar het hotel dus ik heb daar nog niet gezien”, aldus de bondscoach, die daarmee wordt geconfronteerd met een tweede blessuregeval binnen de selectie. In de wedstrijd tegen Portugal viel Lineth Beerensteyn al uit. De aanvaller werd tegen de Verenigde Staten vervangen door Katja Snoeijs. ,,We moeten het nog zien, maar de hoop voor een terugkeer in het toernooi is voor Lineth nog steeds steeds niet verdwenen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, alle uitslagen en de standen in de groepen.

Bekijk hieronder de standen en het speelschema (de Oranje Leeuwinnen zitten in Groep E)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen