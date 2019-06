Zweden verder na ‘magere’ 5-1 overwinning op Thailand

Oranje bij winst op Kameroen al zeker van laatste 16

15 juni Het WK in Frankrijk is voor Oranje pas een wedstrijd oud, maar toch is de ploeg van Sarina Wiegman al dicht bij een plek in de achtste finales. Bij een zege vanmiddag op Kameroen gaat het volgende week donderdag tegen Canada alleen nog om groepswinst.