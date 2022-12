1,5 miljoen woningen moeten in 7 jaar verduurzaamd worden

Dat blijkt uit de Woningmonitor van milieuorganisatie Natuur & Milieu. De organisatie onderzocht, met data van het CBS en het Kadaster, hoeveel woningen er met de energielabels E, F of G zijn en van wie ze zijn. Uit hun onderzoek blijkt dat de minste woningen met slechte labels in bezit zijn van corporaties (10 procent). Daarna volgen woningen die in het bezit zijn van eigenaar-bewoners (19 procent) en woningen van particuliere verhuurders (22 procent).



„Het onderzoek laat zien dat het tijd is om een enorme inhaalslag te maken. Gemeenten en woningeigenaren moeten tempo maken en de overheid moet het aangekondigde beleid concreet maken’’, zegt Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu. Het energielabel voor woningen werd in 2015 ingevoerd en is verplicht bij verkoop en verhuur. 45 procent van het totale aantal woningen heeft nog geen geregistreerd label.