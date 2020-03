200 miljoen euro subsidie om huurhuizen op warmtenet aan te sluiten

De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) is goed voor 200 miljoen euro en bedoeld voor verhuurders die de overstap willen maken van aardgas naar een lokaal of regionaal warmtenet. Er wordt maximaal 5000 euro per huis toegekend, afhankelijk van de situatie. De subsidie is bedoeld voor zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders.



Volgens de minister moet de subsidie worden gezien als tegemoetkoming in de kosten die binnen en buiten de woning gemaakt moeten worden voor de aansluiting op een warmtenet. Warmtenetten maken doorgaans gebruik van restwarmte van industrie of afvalverbranding. Het water in de leidingen is al warm, waardoor je geen gasketel of elektrische warmtepomp nodig hebt en dus geen extra CO2 uitstoot.

Grote verschillen in kosten

Verhuurders van woningen die al op een warmtenet aangesloten zijn, maar waarin nu nog aardgas wordt gebruikt voor koken of het verwarmen van water (met bijvoorbeeld een geiser), kunnen ook een beroep doen op de subsidiepot. Voor het inpandige deel is ten hoogste 40 procent en maximaal 1200 euro subsidie toe te kennen. Voor de werkzaamheden buiten het huis ten hoogste 30 procent en maximaal 3800 euro, afhankelijk van wat de kosten zijn.

Over de kosten van aansluiting valt in het algemeen weinig te zeggen. Ieder warmtenet is anders en de vraag is ook of de leidingen al in de buurt liggen. Het zou minder dan 10.000 euro kunnen zijn, maar ook 25.000 euro of zelfs uitschieters naar boven, verklaart een woordvoerder van het ministerie. ,,Alles is afhankelijk van de lokale situatie.”

Corporaties blij

Woningcorporaties zijn als grootste verhuurders in Nederland blij met de stimulans, laat een woordvoerder van koepel Aedes weten. Hij voegt toe: ,,Met alleen de subsidie gaan we het niet redden, dus we zijn ook in gesprek met warmtebedrijven. Verder hopen we dat de regeling overvraagd gaat worden.” Bij overvraagde subsidies is de overheid vaak geneigd de subsidie te verlengen, omdat deze blijkbaar een succes is.