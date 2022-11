Aannemer in je huis aan het werk? ‘Maak foto’s en filmpjes om gedoe te voorkomen’

Primeur in Nederland: twaalf huizen draaien volledig op waterstof dat via de gewone gasleiding binnenkomt

Twaalf huizen in het Gelderse Lochem worden vanaf deze maand volledig verwarmd met waterstof. Dat goedje vloeit via de bestaande gasleidingen de ketels van de huizen in, en dat gebeurde nog niet eerder in Nederland.

3 november