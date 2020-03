Airbnb baalt van verbod toeristenverhuur in Den Haag

Woningen verhuren aan toeristen is vanaf nu verboden in Den Haag. Het wordt gezien als woningonttrekking. Airbnb is als grootste online platform boos op de beslissing van de Haagse gemeenteraad.

In een uitspraak van de Raad van State werd in januari al bepaald dat het verhuren van een woning aan toeristen zonder onttrekkingsvergunning niet meer is toegestaan. ,,Er zijn weinig woningen beschikbaar in Den Haag”, zegt wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn). ,,Als mensen woningen verhuren, worden die woningen onttrokken aan de voorraad. Daarnaast hebben de omwonenden misschien last van de verhuur. En dat is slecht voor de buurt.”

De beslissing om verhuur aan toeristen te verbieden is tegen het zere been van Airbnb. ,,Dit verbod schendt juridische basisbeginselen en we roepen op tot een constructieve oplossing die voor iedereen werkt", zegt een woordvoerder. ,,Het zijn momenteel moeilijke tijden voor hosts op Airbnb in Den Haag en zij rekenen op de gemeente om het makkelijker, niet moeilijker, te maken om aan vakantieverhuur te doen in de toekomst. Bijna een vierde van de hosts in Nederland geeft aan dat ze Airbnb gebruiken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.”

Groningen en Amsterdam

Ook andere steden voeren een streng beleid op de verhuus van woningen aan toeristen. Groningen liet onlangs weten dat nog maar twee kamers per huis mogen worden verhuurd. In Amsterdam werd een meldplicht ingesteld, maar die werd door de rechter ongeldig verklaard. De gemeente stelt voorlopig nog alleen te handhaven op de bestaande regels over de lengte van de verhuur en het maximum aantal personen. 400.000 euro aan boetes voor illegale vakantieverhuur die de gemeente eerder oplegde, worden teruggetrokken.