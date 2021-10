'Als ik wat soep overhield, dan gooide ik dat vroeger in de wc: helemaal fout’

Al jaren heeft Marja geen ‘gootsteenplopper’ meer in huis. ,,Vroeger, toen ik nog een rommeltante was, had ik hem geregeld nodig. Dan sta je boven die gootsteen om een verstopping weg te krijgen. Heel vervelend en het stinkt ook nog. Inmiddels heb ik mezelf aangeleerd andere middelen te gebruiken en vooral om verstoppingen te voorkómen."

Want hoe verstoppingen in de afvoer ontstaan is volgens Marja wel bekend: ,,In de keuken worden etensresten weggegooid, samen met vet, bloem of rijstkorrels. Dat blijft allemaal lekker plakken. Onder de douche gebruiken we veel te veel zeep of shampoo en samen met haren zorgt dat ervoor dat het water niet meer wegloopt. Verstoppingen zijn nooit fijn. Zelfs het spel verstoppertje vond ik als kind al niet leuk”, grapt ze.

Verstoppingen oplossen en voorkomen

Voor de keuken: ,,Neem een emmer met heet water. Doe daar een eetlepel of twee eetlepels met afwasmiddel in. Meer dus dan in een normaal sopje. Plof dan in één keer die hele emmer water door de afvoerput. Doe daarna de hete kraan open zodat alles nog beter wegspoelt. Meestal is één keer genoeg, maar anders kun je het nog een tweede keer doen.”

Toch wil Marja iedereen nog eens op het hart drukken dat voorkomen beter dan genezen is. ,,Als ik vet in een pan heb, laat ik het eerst lauw worden. Daarna neem ik het af met keukenpapier, dat ik weggooi. Dat geldt ook voor andere etensresten. Als ik wat soep overhield, dan gooide ik dat vroeger in de wc. Ook helemaal fout, want dat vet uit etensresten blijft ook in de wc-afvoer achter. Je kunt beter de vermicelli en ballen eruit vissen en weggooien en daarna de soep met heet water wegspoelen.”



Om te voorkomen dat de vuilniszak helemaal vochtig wordt, bewaart Marja altijd wat folders of de wijkkrant, die ze vervolgens gebruikt om dat vocht te absorberen. ,,Maak dus een soort mandje in je vuilnisbak of kliko door eerst de krant erin te doen, waar dan die etensresten in kunnen vallen.”

Doucheputje moet eens in de zoveel tijd schoon worden gemaakt

Ook het putje in de douche is gevoelig voor verstoppingen. Zelfs bij de moderne douchegoot is het soms nodig om de aluminium deksel weg te halen en haren te verwijderen.

,,Laat ik voor het gemak uitgaan van zo'n ijzeren afvoer in oude huizen”, zegt Marja. ,,Het is ontzettend moeilijk om die weg te halen. Pak een schroevendraaier om de deksel eruit te draaien. Dan schrik je van wat je ziet. We zijn zo gewend om veel zeep, shampoo of douchegel te gebruiken... dat balt allemaal samen met haren, waardoor het een feestje voor bacteriën in jouw afvoerpijpje wordt. Op een gegeven moment zie je zo'n oranje randje verschijnen. Dat is kalk met zeep en bacteriën. Dat wil je natuurlijk schoon hebben.”

Doe handschoenen aan en pulk de haren uit de afvoer, stelt Marja voor. ,,Het kan ook met een oude vork of iets soortgelijks waarmee je het eruit kunt trekken. Een andere methode om het los te krijgen is met sodakorrels en azijn. Ik gebruik liever natuurazijn, geen schoonmaakazijn. Giet het rechtstreeks in het putje en het begint lekker te bruisen. Daarna weer met een kannetje kokend heet water of een emmer met heet water wegspoelen."

Ontstoppingsmiddelen

Of ze ooit ontstoppingsmiddelen gebruikt? ,,Dat doe ik echt zelden. Het werkt goed, maar is minder milieuvriendelijk en daar probeer ik toch wel op te letten. Wat dat betreft is het ook belangrijk om niet bij iedere wc-beurt een halve rol papier weg te spoelen. Laat het stuk papier niet groter zijn dan de drol waard was.”

