Als je hier komt werken, ‘krijg’ je er super goedkope woonruimte bij (mét een mooi uitzicht)

Krijgen we straks ook wachtlijs­ten in de vrije sector? ‘Beperken van verhuizin­gen is onwense­lijk’

Mensen in een sociale huurwoning verhuizen veel minder vaak dan huurders in de vrije sector. Ga je de vrije sector meer reguleren, dan houdt dat verhuizingen tegen en dat is slecht voor de woningmarkt en zelfs voor de economie.

29 november