Australische invloeden doorbreken interieurimpasse in huis van Naomi en Damian

Binnenkijken bijOmdat Naomi (36) en haar Australische man Damian (42) nooit overeenstemming bereiken over hoe hun interieur eruit moet zien, is hun huis na twee jaar nog akelig leeg. Zelfs de gordijnen hangen nog niet, totdat het tv-programma Weer verliefd op je huis spijkers met koppen komt slaan.

Het echtpaar dat de hoofdrol speelt in de eerste aflevering van een nieuw seizoen (gisteren 440.000 kijkers) beschikt samen met de drie jonge zonen over een groot huis met diepe stadstuin in Noordwijk. De houten vloer, gelegd in Hongaarse punt, trekt de aandacht en vormt volgens vtwonen-stylist Liza Wassenaar een uitstekende basis om op voort te borduren, maar het lijkt wel alsof er nooit écht keuzes zijn gemaakt over de aankleding en stijl.

Naomi houdt van romantische elementen, pasteltintjes, Scandinavische invloeden en bovenal van een opgeruimd huis. Maar, zo erkent ze, de ruimte is misschien wel té netjes. Toch wordt ze een beetje bang van de smaak van Damian, die wat Australische durf zou willen terugzien in hun huiskamer. ,,Ik vind het nu saai, te weinig kleur. Ik ben meer van de wow-factor als ik ergens binnenkom”, vat hij samen.

Interieurimpasse

Presentator Kees Tol merkt op dat er nog niet eens raamverduistering is opgehangen. ,,Als we het vijf minuten over het interieur hebben, houdt het meestal op. We zijn het dan gewoon niet eens met wat er moet komen en vervolgens komt er dus helemaal niks”, verklaart Naomi.

Toch denkt Liza Wassenaar niet dat de stijlen helemaal onverenigbaar zijn als ze de moodboards van het stel beoordeelt. ,,Het grootste woonprobleem is wat mij betreft dat er zeeën van ruimte zijn in dit huis, maar het is daardoor niet gezellig. Ik ga dat oplossen door er twee ruimtes van te maken. Ik wil geborgenheid aanbrengen.”

Statement in de vorm van tegels Liza koos voor zachtroze wandtegels op de lange wand in het huis van Naomi en Damian. De wandtegel is de ideale combinatie tussen de woonsmaken van het stel. Liza: ,,Damian wilde graag een statement maken in de woonkamer en Naomi houdt van een romantische woonstijl. De zachtroze tegels over de hele wand halen het beste van beide naar boven."

Ondertussen laten Naomi en Damian zich inspireren in een meubelzaak, waar ze uiteraard precies hun favorieten aanwijzen die de ander niet mooi blijkt te vinden. Damian zoekt wel toenadering. De kleur roze is voor hem geen taboe. ,,Naomi is de enige vrouw in huis en moet zich ook thuisvoelen natuurlijk.” Wel zou hij iets meer Australië de huiskamer in halen. Vanuit huis is hij gewend dat er veel gebruik wordt gemaakt van tegels, aardetinten en grote statements. Ook zou hij het buitenleven weer wat meer willen opzoeken.

Volledig scherm Styling Liza Wassenaar. © Margriet Hoekstra

Stylist Liza heeft een list bedacht om die droom te verwezenlijken: een tuinkamer. Je zou kunnen zeggen een uit de kluiten gewassen veranda. Met witte kozijnen en veel glas. Die witte kozijnen komen vervolgens weer terug in de roomdivider. Geen zwarte stalen deur, maar een subtiel vormgegeven afscheiding van rookglas. Het lijnenspel vormt eenheid met de naastgelegen tussendeur naar de hal.

Omdat ze allebei organische vormen in hun moodboard hebben zitten, heeft Liza gekozen voor een ronde bank die geheel in lijn loopt met het afgeronde vloerkleed. De tegels van aardewerk vormen een statement op de muur en het behang heeft dan weer de naturelle beigetinten waar Naomi zo gek van is. De twee zijn dan ook verbijsterd als ze de metamorfose gadeslaan. ,,No way”, brengt Damian uit als hij de tuinkamer ziet. En wat ze meteen opvalt: het galmt niet meer in hun woonkamer nu hij eindelijk is gevuld.

