Baal je dat alle kerstverlichting weg is? Zo maak je het in deze grauwe maand weer gezellig thuis

vraag 't vtwonenDe kerstversiering is naar zolder, maar dat wil niet zeggen dat we geen licht en gezelligheid meer in huis willen hebben. Liselot de Bruijn, commercieel redacteur bij vtwonen, vertelt met welke vijf woonaccessoires je het knusse decembergevoel de hele winter vasthoudt.

1. Gekleurde kaarsen

,,Kaarsen staan met stip op één als het gaat om accessoires die een ruimte sfeer geven, vooral als ze een kleur hebben. Ga voor winterse tonen, zoals zwarte draaikaarsen of een gouden cone-kaars. Heb je nog rode en groene kaarsen van de kerst over, dan kunnen die ook nu nog prima. Je voorkomt een heftige kerstassociatie door ze los van elkaar te gebruiken. Een set donkerrode dinerkaarsen komt in februari weer van pas bij een romantisch etentje. Groen is een mooie, tijdloze kleur die zich zowel in een rustig palet als in een meer gewaagd kleurpalet thuisvoelt.”

2. (Gouden) kandelaars

,,Donkere dagen vragen om glans! Goud is eigenlijk het hele jaar door mooi, maar in de winter komt het nog beter tot zijn recht. Combineer die kleurige kaarsen eens met een gouden kandelaar… of twee. Door ook hier met kleur te spelen, kun je het geheel helemaal naar je hand zetten en het zo dol of subtiel maken als je zelf wilt. Zorg ervoor dat er altijd hoogteverschil tussen de kandelaars bestaat, voor spanning in je stilleven, en gebruik eventueel een mooi taartplateau om die hoogte te creëren. Veel kandelaars zijn overigens zo ontworpen dat ze ook zonder kaarsen mooi zijn. Gegroepeerd op tafel of kast dienen ze als frisse, decoratieve eyecatcher.”

3. Winterse schapenvacht

,,De schapenvacht is de perfecte winterse accessoire en komt tot zijn recht in elke woonstijl. Het staat gezellig en straalt al warmte uit als je ernaar kijkt. Daarbij wordt een harde stoel een stuk comfortabeler met een vachtje erop. Je kunt de schapenvacht ook op een andere manier laten terugkomen in je interieur. Aan de wand bijvoorbeeld, gedrapeerd over een mand, over het voeteneind van je bed, of ernaast. Een leren bank krijgt een zachtere uitstraling als je er een schapenvacht overheen drapeert. Schapenvachten zijn verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog, van wit en zwart tot felroze.”

4. Seizoenschaal

,,Het kan ook ontzettend leuk zijn om een winterschaal te stylen. Kies daarvoor een mooie grote schaal, liefst op pootjes, en leg deze vol met groente of fruit van het seizoen. Of verzamel dennenappels in het bos en leg die erop, eventueel gecombineerd met dennengroen (al dan niet van je oude kerstboom) of andere mooie takken. In de zomer vul je hem met citroenen en in de herfst met kastanjes of kleine pompoenen. Plaats de schaal op tafel of op een zichtbare plek in huis, zodat je er elke dag van kunt genieten.”

5. Vloervaas

,,Op de plek waar de kerstboom stond is nu een grote kale plek. Dit kan een uitgelezen moment zijn om met een schone lei het jaar te beginnen en de meubels in de kamer eens anders neer te zetten. Of vul die lege plek met een grote vloervaas of vintage gistfles. Kies in elk geval een groot exemplaar, anders valt het in het niet in de ruimte. Desnoods plaats je de vaas op een mooie bijzettafel om het geheel meer hoogte en body te geven. Vul hem vervolgens met een mooie winterse tak, bijvoorbeeld een gedroogde berenklauw. Of geef ook hier je oude kerstboom een tweede leven door een mooie tak af te zagen en die in de fles te zetten.”

