Belgische villa's voor fractie van Nederlandse prijzen verkocht

Eerder dit jaar was een villa net over de Duitse grens al onderwerp van veel media-aandacht. Hij stond te koop voor 359.000 euro, een prijs waar je in veel Nederlandse plaatsen nog geen fatsoenlijk rijtjeshuis voor vindt.



Ook in België kun je met een beetje budget nog een behoorlijke kast kopen. In de eerste zes maanden van 2021 zijn in Vlaanderen 3969 villa’s en appartementen in het hogere segment verkocht, blijkt uit een studie van vastgoedkantoor Hillewaere in Turnhout. De panden hebben een prijskaartje van 500.000 euro of meer. Een groot deel wordt verkocht in de grensstreek.