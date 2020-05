Beschadigde planten krijgen tweede leven dankzij de ‘Kneusjesbox’

Zelden brachten we zoveel tijd door in onze woning als de afgelopen paar maanden. Reden genoeg voor veel Nederlanders om het interieur een opfrisbeurt te geven, bijvoorbeeld met planten. Het creëren van een thuis-jungle is helaas niet goedkoop, tenzij je kiest voor een ‘Kneusjesbox’.

Hoewel de naam een tikje oneerbiedig klinkt, is de Groene Kneusjes-box wel degelijk een initiatief met een positieve achterliggende gedachte. De doos, bedacht door de website Plantje.nl, wordt gevuld met planten waar iets mis mee is: een gescheurd blad, een afgebroken stengel, of een plant die net iets te lang zonder water heeft gestaan. ,,Het zijn planten die er een beetje kneuzig uitzien, maar wel nog goed zijn”, legt Plantje.nl-oprichter Pieter van der Dussen uit.

Het concept kwam ongeveer drie weken voor de coronacrisis tot stand. ,,We zagen dat er veel weggegooid werd bij kwekers en dat doet pijn. Zo kwamen we op het idee voor de Kneusjesbox. Hiermee kunnen we planten die anders in de container zouden belanden toch een tweede leven geven.”

Oorspronkelijk werd de doos met daarin negen tot elf plantjes (kosten: 19,50 euro) dus vooral gevuld met planten waar iets mis mee is, maar corona bracht daar verandering in. ,,De coronacrisis was een ramp voor kwekers. De export kwam stil te liggen, waardoor ze veel planten niet konden verkopen. Veel kwekers vonden het een leuk idee om planten die ze niet kwijt konden aan onze kneusjesboxen toe te voegen. Dat zijn dus planten waar helemaal niks mis mee is.”

Volledig scherm De kneusjesbox. © Plantje.nl

‘Je wordt blij van planten’

Dat veel mensen hun interieur een groene oppepper willen geven de laatste tijd, blijkt uit de verkoopcijfers van Plantje.nl. Van der Dussen: ,,Onze verkoop is sinds de crisis in het algemeen enorm gestegen. Ik denk dat dat komt doordat mensen veel thuis zitten. Het is een moeilijke tijd en je wordt gewoon blij van planten.”

Ook de Kneusjesboxen bleken een succesnummer. Hierbij heeft volgens Van der Dussen social media een grote rol gespeeld. ,,Het werd opgepakt door bloggers en vloggers. Zij plaatsten ‘unboxing video's’ en foto's op Instagram en Youtube en toen brak de gekte echt los.” Volgens Van der Dussen komt het succes vooral vanwege het positieve concept: ,,Je ontvangt veel planten voor een zachte prijs en je zorgt er ook nog eens voor dat ze niet in de prullenbak terechtkomen."

Quote Het voelt goed om de kwekers te steunen in deze tijden Roos Haverman

De gok waard

Roos Haverman (25) heeft een Kneusjesbox en is er heel blij mee. ,,Omdat ik nu elke dag thuis werk, wilde ik meer groen in huis. Mijn zusje had een Kneusjesbox besteld en tipte het ook aan mij. Ik heb het ook al veel voorbij zien komen op Instagram. Ik vind de naam ‘kneusjes’ ook slim gekozen. Het klinkt heel aandoenlijk. ”

Hoewel je niet precies weet wat er in jouw Kneusjesbox zal zitten, vond Haverman het toch de gok waard. ,,Als sommige tegenvallen, is 20 euro nog steeds weinig geld voor zoveel planten. En ik was eigenlijk heel positief verrast. Het waren allemaal supermooie plantjes. Het voelt goed om de kwekers te steunen in deze tijden en nu heb ik een lekker groene woonkamer.”

Volledig scherm Vanwege de coronacrisis zitten er veel planten in de dozen waar niks mis mee is. © Roos Haverman

Domino-effect

Inmiddels zijn er meer dan 45.000 dozen verkocht in minder dan drie maanden. ,,We hebben zelfs een speciaal team opgezet dat zich alleen bezighoudt met de kneusjes”, vertelt Van der Dussen. ,,Toen het eenmaal bekendheid kreeg, ontstond er echt een domino-effect.”