Bewoners moedeloos: na rioolkast nu een boom voor de deur

Werklui zijn in de Dordrechtse Hazelaarlaan al enige tijd bezig met straatwerk, als de bewoner van het huis met de rioolkast ziet dat ze met trottoirbandjes een vak maken en daar grond in storten. Niets aan de hand, hartstikke mooi natuurlijk een beetje groen in de straat, ware het niet dat dat vak pal vóór de oprit is gemaakt. De brede oprit met plaats voor twee auto’s is daardoor een stuk minder makkelijk bereikbaar.