Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je woning kan lonen (en soms juist niet): dit moet je weten

1. Hoe hoog is de gemiddelde WOZ-waarde van een huis in 2022?

Op 1 januari 2022 was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Nederland 315.000 euro. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. Per gemeente zijn er sterke verschillen. In een populaire woongemeente als Amersfoort, waar de koopprijzen van huizen nog altijd flink stijgen, was de stijging nog een slag sterker: 10,9 procent. De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt hier inmiddels 367.000 euro.